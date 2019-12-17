新竹縣首座公立殯儀館19日啟用

（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）新竹縣沒有設立公立殯儀館，縣民、鎮民只能到臨近的新竹市殯儀館辦喪儀，且需支付較高費用。縣府今天表示，新竹縣首座公立殯儀館已落成，將在19日舉行啟用儀式。

新竹縣政府民政處表示，人口結構邁入老化階段，對於殯儀館需求日增，過去，竹縣未有設立公立殯儀館，民眾只能到竹市殯儀館，或者封路搭棚辦喪儀，影響交通安全。現在設立竹東鎮生命禮儀館，能減少家屬舟車勞頓之苦。

竹東鎮公所表示，竹東鎮生命禮儀館為竹縣首座公立殯儀館，整合現有第四公墓園區、火葬場、土葬區、以及納骨塔等設施，新建部分，主體為地上3層、地下2層的主體建築物，為藍白自然色彩建築。

竹東鎮公所指出，竹東鎮生命禮儀館去年落成後，後續申請建物使用執照及其他相關許可證，並進行內部裝潢，在空間規劃上設有大、小禮廳、靈堂、家屬休息室、宗教祭拜堂、停車空間、悲傷輔導室、家屬休息室等設施。

竹東鎮公所表示，鎮公所也將輔導竹東鎮沿河街生命禮儀相關業者，將場區移到此新的生命園區內。另外，在竹東鎮民及低收入戶等家庭，也將訂定相關優惠等，照顧弱勢。

民政處指出，未來，也規劃在竹北市、新豐鄉、湖口鄉地區，設立一座生命禮儀園區，以提供民眾完善生命歷程。（編輯：方沛清）1081217