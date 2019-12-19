台東6千多公頃山坡地解編 土地開發免水保計畫

（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東縣政府今天宣布行政院核定台東5萬多筆共6000多公頃的山坡地解編，計有13個鄉鎮市受惠，未來在解編的土地開發不需繳回饋金和水土保持計畫。

台東縣多數鄉鎮的土地被劃為山坡地，開發時原本要繳交山坡地使用回饋金外，還要擬定水土保持計畫，動則數萬元且手續繁雜。

台東縣政府農業處長許家豪表示，台東縣政府從民國101年開始向中央爭取將東海岸長濱鄉、成功鎮、東河鄉山坡地劃出，101年在財政拮据的情形下，依然編列縣預算新台幣500萬元做為調查，隔年立即提出2200多公頃山坡地的規劃案。

許家豪表示，103年首次審查，中央認為許多土地坡度超過5%，修正後只剩321公頃；104年第2次審查會議農委會以傳統農業使用區域仍有保育疑慮、必須先設置滯洪沉砂設施及不利土地管理為由，要求縣府檢討改進。

許家豪表示，當年縣政府即提出申復強調，許多地區已經完成都市計畫區內基礎建設，並無土砂災害、淹水情形，無須設置滯洪沉砂設施；再者，台東縣政府無力籌措龐大財源支應用地取得及工程龐大施工費用，解編之路，的確困難。

許家豪表示，107年9月農委會水土保持局到台東實地會勘、聽取民眾心聲，農業處水保科隨後於10月提出全縣各鄉鎮市的山坡地劃出草案，並要求列入第一階段劃出的縣市名單中。

許家豪表示，日前接獲農委會通知，「台東縣山坡地範圍檢討變更計畫」經行政院核定公告有13個鄉鎮市，包括長濱鄉、成功鎮、池上鄉、關山鎮、鹿野鄉、東河鄉、卑南鄉、台東市、綠島鄉、金峰鄉、太麻里鄉、達仁鄉及大武鄉等。

許家豪表示，總計有5萬多筆共6000多公頃山坡地解編，對台東整體建設發展、農民使用土地效能有極大助益，回復非山坡地的土地，民眾使用自己的土地時，將免繳山坡地回饋金，最重要的免去申請水土保持的手續，不用動輒花費數萬元委託代書業者畫圖申辦，民眾也可以省去奔波之苦。（編輯：陳俊碩）1081219