中市109年公告地價下跌 約94%納稅戶減稅

（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市政府今天召開地價及標準地價評議委員會，會中決議全市明年公告土地現值平均下跌0.98%、公告地價平均下跌20.06%，經試算明年約有94%納稅戶，應繳納地價稅額會減少。

台中市政府地政局長吳存金今天表示，「公告土地現值」採每年調整，作為課徵土地增值稅的依據，台中市地價及標準地價評議委員會今天召開評議會，考量近期土地市場價格呈現微幅下跌狀態，應反映市場動態，民國109年公告土地現值酌予調降，評議結果公告土地現值平均下跌0.98%。

台中市政府指出，除部分開發區段微幅調漲外，其餘區段都是持平或下跌，調整後明年台中市公告土地現值占市價百分比達90.31%，符合內政部公告土地現值達市價9成的政策目標。

台中市地王仍由西屯區惠國段93地號新光三越百貨公司蟬聯，公告土地現值每平方公尺為新台幣66萬元，每坪約218萬元。

地政局說明，此次公告地價調整，經試算約有近94%的納稅人應繳的地價稅降低，一般土地平均減少約2500元。但要提醒納稅人，試算是以108年度資料為基準，109年民眾的土地如有買賣移轉或使用情形變更等情況，地價稅稅額也會變動，以明年度應納稅額實際收到稅單為準。

吳存金提到，「公告地價」自106年修正為每2年調整1次，作為課徵地價稅的依據，依內政部規定，公告地價調整原則參考「當年公告土地現值」、「前次公告地價」、「地方財政需要」、「社會經濟狀況」及「民眾地價稅負擔能力」等原則，合理調整公告地價，同時兼顧地方施政需要與人民稅賦負擔。（編輯：陳俊碩）1081220