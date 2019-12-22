宋瑋莉暖暖造勢 許效舜站台

國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉22日在暖暖舉辦團結大會，藝人許效舜（圖）也現身支持。許效舜在活動開始前表示，他和宋瑋莉是多年好友，彼此有一定感情，宋瑋莉剛好又在暖暖辦活動，所以一定要回鄉幫她站台。中央社記者王朝鈺攝 108年12月22日

（中央社記者王朝鈺基隆市22日電）國民黨立法委員參選人宋瑋莉今天在暖暖舉辦團結大會，藝人許效舜到場支持。許效舜說，和宋瑋莉是多年好友，一定要回鄉幫她站台，至於其他政黨，只要願意幫基隆人，他也會力挺。

中國國民黨基隆市立法委員參選人宋瑋莉下午在暖暖區承福宮前方廟埕舉辦團結大會，前基隆市長張通榮、基隆市議員連恩典、前基隆市議員陳江山等人到場力挺，許效舜也在台上獻唱「向前走」炒熱氣氛，並邀請支持者拿起國旗高喊「宋瑋莉當選」。

許效舜在活動開始前向中央社記者表示，他和宋瑋莉是多年好友，彼此有一定的感情，宋瑋莉今天又在暖暖舉辦活動，所以一定要回鄉幫她站台。

記者詢問，若是其他立委參選人邀請是否也會幫忙站台？許效舜說，與其他政黨的朋友彼此間也有一定交情，他認為，只要願意幫基隆人，他就會力挺，若時間許可也會到場。

談到下屆基隆市長選舉，許效舜說，30年前他去了台北進入演藝圈，希望透過鏡頭把歡樂帶給大家，這幾天回來基隆參加活動，很多朋友都在問他到底是不是認真要選市長，「只要時機成熟，就會參選到底」。（編輯：張銘坤）1081222