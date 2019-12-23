拚綠委八仙過海 陳菊首現身高市路口拜票

總統府秘書長陳菊（前左3）23日陪同民進黨立委參選人劉世芳（前左2）、趙天麟（前左4）、李昆澤（前左5）等人在高雄市路口向過往人車招手拜票，衝刺選情。（劉世芳競總提供）中央社記者王淑芬傳真 108年12月23日

（中央社記者王淑芬高雄23日電）總統府秘書長陳菊今天現身高雄市街頭，陪同民進黨立委參選人劉世芳等人在路口向過往的人車招手致意，衝刺立委選情盼高雄「八仙過海」。

陳菊陪同立委參選人劉世芳、趙天麟及李昆澤在博愛、明誠路口拜票，這是陳菊今年首次在高雄市街頭為參選人拜票，不少路過民眾停下腳步和陳菊握手也為參選人加油打氣。

關切高雄市的選情，陳菊接受聯訪表示，自己不是母雞，也不是參選人，回到高雄是以關心高雄這個世代的人，幫助民進黨新世代參選人爭取為民服務的機會，讓民進黨在高雄市立委「八仙過海」，並呼籲讓優質立委繼續為高雄服務。

有關罷韓遊行受到議論一事，陳菊表示，那是民間自主發起的活動，民進黨沒有任何動員，且遊行背後的意義就是高雄市民展現多元社會、聲音的面貌，大家都以和平理性的方式表達訴求，這點值得肯定。（編輯：黃世雅）1081223