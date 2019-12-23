與市民跨年迎2020 韓國瑜再趕場高雄台南升旗

（中央社記者王淑芬高雄23日電）高雄市新聞局長丁樂群今天表示，市長韓國瑜會在高雄夢時代和民眾一起跨年迎2020年，也會參加升旗典禮。韓國瑜競辦聲明，韓國瑜將參加高雄升旗，再趕往台南參加另一場典禮。

高雄跨年活動「2020愛‧Sharing高雄夢時代跨年派對」，主持人為曾國城、王仁甫、郭靜、路嘉怡，表演藝人則包含蕭敬騰、丁噹、李玖哲、安心亞等人。丁樂群表示，韓國瑜將和市民一起跨年迎接2020年。

另外，市府副發言人白喬茵也告訴中央社記者，由於銓敘部稱候選人不能穿著競選背心或相關選舉標示上台，因此國民黨總統候選人韓國瑜是以市長身分參加跨年。

韓國瑜日前表示會在台南參加升旗典禮，遭網友批評元旦第一天市長就不在高雄。時代力量高雄市議員黃捷今天也批評韓國瑜全台趴趴走，市長不在，高雄人習以為常，但唯一出現的是回高雄參加總統造勢活動，韓國瑜讓高雄人失望絕望。

市府規劃「躍動城市、高雄起飛」109年元旦升旗典禮，自明年元旦上午7時起就有海軍陸戰隊樂儀隊等表演，典禮將於上午7時50分在文化中心圓形廣場舉行。

市府民政局長曹桓榮證實，韓國瑜將參加高雄元旦升旗；韓國瑜競選辦公室也聲明，韓國瑜會參加高雄升旗，再轉往台南場升旗典禮，時間是上午9時10分，地點在台南公園。（編輯：洪學廣）1081223