爭取政黨票 時代力量主席到雲林拜票

時代力量黨主席徐永明（中）24日在時代力量雲林縣議員廖郁賢（左）陪同下到雲林莿桐市場掃街拜票，爭取選民對政黨票的支持。 中央社記者姜宜菁攝 108年12月24日

（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）為衝刺政黨票，時代力量主席徐永明今天到雲林縣莿桐鄉掃街拜票，他表示，時代力量沒有推出總統副總統候選人，也未推出雲林區域立委參選人，僅能靠地方黨部協助爭取政黨票。

徐永明和雲林縣議員廖郁賢今天早上在雲林莿桐市場掃街拜票，爭取選民對時代力量政黨票支持。廖郁賢手持麥克風與民眾打招呼，徐永明逐一跟民眾握手，也與熱情的支持者合照，不放過任何推銷政黨的機會。

徐永明告訴中央社記者，時代力量去年在雲林縣推出2人參選縣議員，最後僅廖郁賢當選，足見時代力量在雲林縣有支持者，因此南下懇託。

徐永明指出，依據近日各家媒體的民調顯示，時代力量所推出的前4名不分區立委在安全名單內，如果立委黃國昌要連任，需要再衝刺至少10萬票。

徐永明坦言，時代力量的票源以六都為主，所以他到其他縣市時，會向選民介紹各提名人的專業和個人魅力，強調時代力量監督永遠都在。

時代力量為衝刺政黨票，徐永明近日勤下鄉配合地方黨部或是立委參選人跑行程，到市場拜票，同時選前10天將大環島造勢，並邀百萬人民站出來，搶救黃國昌。（編輯：黃世雅）1081224