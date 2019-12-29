花蓮富里稻草藝術節 冬遊新亮點

花蓮富里鄉農會將收割後的稻草再利用，並舉辦稻草藝術節，展場中的焦點是一隻銀背猩猩，牠四腳貼地代表地域觀念保護居住環境。中央社記者李先鳳攝 108年12月29日

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）東部第二期水稻已陸續收割完成，花蓮富里鄉農會將收割後的稻草再利用，找來社區居民和藝術家編製成裝置藝術，搭配花海，讓收成後的稻田變成冬遊景點。

花蓮富里鄉擁有阡陌良田，是全台最大的有機水稻生產區域。二期稻作已陸續收割，收割後的稻草一般是打碎作肥料，田間則撒上油菜種籽營造花海景觀。

富里鄉農會以泰國清邁及日本新潟的稻草藝術季為發想，在羅山展售中心旁田間舉辦第一屆稻草藝術節－富里稻野動物迷蹤，活動即日起到明年3月底。展場四周圍繞著20公頃的油菜花海，預計明年1月中旬以後盛開，各式稻草動物將在美麗的花海中迎接來自各地的遊客。

富里鄉農會總幹事張素華說，為籌備稻草藝術節，共收集6公頃稻田的稻草，由各社區以稻草、草繩、漂流木等自然素材創作成各種動物。展場中的焦點是一隻銀背猩猩，牠四腳貼地代表地域觀念保護居住環境；而羅山被認證為有機村已25年，這塊乾淨美好的土地仍要靠大家持續維護。

此次邀請中原大學設計學院盧建銘、竹藝創作者劉哲安等專業人士領銜，共創作17件作品，除銀背猩猩外，還包括吳江社區「老鼠愛大米」，明里社區「心有所鼠」、永豐社區「水牛伯」、富南社區「熊報平安」等，每件作品都讓遊客駐足欣賞、頻頻拍照。

其中明里社區潘勝明和家人共同完成一座可愛的松鼠和大栗子，取名「心有所鼠」。他說，明年是鼠年，所以以鼠為主題。他從事裝潢鐵工業，利用休閒時間創作，這項活動最後還有票選比賽，最高可獲3萬元獎金；作品展示吸引觀光客，非常有成就感。（編輯：黃世雅）1081229

花蓮富里鄉農會舉辦第一屆稻草藝術節－富里稻野動物迷蹤，共收集6公頃稻田的稻草，由各社區以稻草、草繩、漂流木等自然素材創作成各種動物。中央社記者李先鳳攝 108年12月29日

花蓮富里鄉農會舉辦第一屆稻草藝術節－富里稻野動物迷蹤，將收割後的稻草再利用，找來社區居民和藝術家編製成裝置藝術。明年是鼠年，明里社區共同完成一座可愛的松鼠和大栗子，取名「心有所鼠」。中央社記者李先鳳攝 108年12月29日