嘉義海線藍綠立委激戰 侯友宜楊烈網路助選

金鐘歌王楊烈（左2）29日陪同民進黨籍嘉義縣第1選區（海區）立委參選人蔡易餘（左）至朴子市場拜票，逐一向攤商致意，爭取支持。（蔡易餘提供）中央社記者蔡智明傳真 108年12月29日

（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）金鐘歌王楊烈今天陪同民進黨立委參選人蔡易餘，在朴子直播拜票。朴子出身的新北市長侯友宜，則錄影支持國民黨立委參選人王啟澧，雙方網路拚選戰。

嘉義縣第1選區（海線）民進黨立委參選人蔡易餘，上午由金鐘歌王楊烈陪同至嘉義縣朴子市第一市場掃街拜票，鄉親看到楊烈現身皆搶著拍照，並笑說「本人比較年輕」。

蔡易餘和楊烈也在市場玩起臉書直播，介紹朴子在地傳統美食，不到半小時，線上人數衝破千人觀看，網友留言直喊「好餓」。

同為第1選區的國民黨立委參選人王啟澧，則在臉書貼出新北市長侯友宜的助選影片。侯友宜在影片中說，自己是嘉義人，推薦從政經驗豐富，照顧農漁民與勞工，為軍公教發聲的好人才，嘉義要改變才有未來，「支持王啟澧，為咱嘉義拚到底」。

王啟澧的競選幕僚指出，侯友宜因兼顧市政與新北市的輔選，暫時抽不出時間，回鄉為王啟澧站台，先錄影片呼籲嘉義的鄉親，支持王啟澧。影片26日貼上臉書，已超過1萬人次觀看。（編輯：黃世雅）1081229