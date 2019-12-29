林姿妙侯友宜訴求家鄉味 新北展銷宜蘭農產

新北市與宜蘭縣政府29日在板橋聯合舉辦「宜蘭週展售會」，推銷宜蘭特色農產，宜蘭縣長林姿妙（右2）出席，新北市長侯友宜（左2）也到場按讚，邀請民眾一同品嚐季節限定的好滋味。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真 108年12月29日

（中央社記者王鴻國新北29日電）宜蘭縣長林姿妙今天到新北展銷宜蘭農特產品，新北市長侯友宜也到場按讚，兩人都強調讓旅居新北的宜蘭弟子，不必長途跋涉回宜蘭，在新北就能輕鬆回味家鄉熟悉滋味。

新北市政府與宜蘭縣政府聯合在遠東百貨板橋店廣場舉辦「新北享家Bar台－宜蘭週展售會」，推銷宜蘭縣農友帶來的三星蔥、金棗、鴨賞、猴頭菇等在地特色農產，讓民眾一同品嚐季節限定的好滋味。

侯友宜表示，市府藉「新北享家Bar台」農產品交流平台，讓來自全台各縣市在新北打拚的民眾，能夠從美味的農產品中回憶家鄉的熟悉味道。

林姿妙還現場試吃金棗表示，來自宜蘭縣的金棗，接受蘭陽溪純淨的溪水灌溉，金黃色的果皮特別細緻，連皮帶果一起吃，滋味酸酸甜甜、果香濃郁，生津止渴又潤喉，現在來吃正「對時」。

農業局長李玟表示，新北市為全台最大的消費地，擁有400萬的消費人口，秉持著先創通路，再開農路的精神，拓展全台農產品銷售管道，讓市民能享用各地品質優良、價格實惠的新鮮農產品，讓大家都能夠在新北找到自己熟悉的家鄉味。（編輯：張銘坤）1081229