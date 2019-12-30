foodpanda外送員抗議須墊款 北市府建議提調解

（中央社記者梁珮綺台北30日電）美食平台foodpanda外送員今天指出，公司內部收款制度規定外送員帳號累積超過5000元，系統會立即停權，導致許多外送員必須「預繳」才能接單，控訴平台「你爽爽過年、我苦苦墊錢」。

外送員也指出，平台日前變更內部系統，導致預繳紀錄消失，有人因而損失百元至萬元不等，儘管向公司反映，至今仍未有回音。

勞動局勞動基準科長陳昆鴻說，foodpanda全台外送員超過2萬名，建議外送員提出勞資爭議調解，透過協商爭取權益，目前是平台利用單向優勢要外送員預繳以免被停權，對外送員不利。

不過，陳昆鴻也說，目前foodpanda制度是代收代付，單從現行狀況判斷難以判定是否違法。

foodpanda一群外送員上午在律師陳又新陪同下，到台北市政府向抗議，並向勞動局陳情。

陳又新指出，依foodpanda訂購流程，消費者利用app下單付款後，系統會在接單的外送員帳號顯示已收款，再由外送員將款項匯回foodpanda指定帳戶，不過，當外送員帳號累積金額超過5000元，系統會立刻停止派案。

陳又新表示，就算外送員即時匯款，也無法即時復權，因foodpanda系統僅在週一至週五中午12時、傍晚6時，以及週日凌晨零時結算，意即外送員在結算點前匯款，也無法接單。

他說，週六、週日是接單量最多時刻，若外送員帳號在週五傍晚6時後超過5000元，將停權至週日凌晨零時，換言之，有整整30小時都無法接單，影響收入來源。

王姓外送員說，自己曾跑單到一半被停權，曾預繳5000元，但假日不夠用，最多繳至8000元；陳姓外送員表示，foodpanda約11月時進行系統更新，當時他與其他外送員在內湖接單，原本應是中午12時完成更新，卻延到下午1時30分，且更新完畢後，有許多人當場哀嚎預繳的紀錄消失。

此外，雖然foodpanda有工會，但工會發揮效用不高，有外送員質疑工會偏向資方，盼能成立一個真正關心外送員權益的工會，外送員也在現場高喊「空殼工會，真的很會」等口號。（編輯：張銘坤）1081230