北市跨年 信義區中山區三階段交管

（中央社記者黃麗芸台北31日電）「台北最HIGH新年城-2020跨年晚會」今晚登場，美堤河濱公園及美麗華也同步舉行跨年活動。北市警方為維護活動秩序，信義區和中山區周邊道路今晚起將實施三階段交通管制措施。

台北市政府將於今晚6時30分至明天凌晨1時於市政府前廣場舉辦「台北最HIGH新年城-2020跨年晚會」，台北市警察局交通警察大隊表示，預估活動將吸引數十萬民眾共襄盛舉，為維護活動交通秩序與安全，將實施三階段交管。

第一階段，實施時間為12月31日晚間7時至8時，管制松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、基隆路與逸仙路以東區域，區域內車輛只出不進。

第二階段，管制時間為12月31日晚間8時至10時，除第一階段管制範圍外，還擴大至逸仙路及仁愛路以東區域，管制區內禁止車輛進出。

第三階段，12月31日晚間10時至民國109年1月1日凌晨3時，光復南路以東、忠孝東路以南、信義路與莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西區域，管制區內禁止車輛進出，並視人潮彈性調整管制範圍。

交通警察大隊指出，因應活動舞台搭設和拆除，即日起至明年1月2日上午7時止，市府路（松壽、松高路區間）及新仁愛路全線封閉。

為因應上述管制措施，交通警察大隊表示，包括基隆高架道路、環東/堤頂大道、信義快速道路、市民高架道路今晚10時起都將實施交管，提醒用路人注意。

市警局中山分局也表示，因應轄內美堤河濱公園及美麗華百樂園今晚都將舉辦跨年晚會活動，周邊道路自今天下午5時起也將實施三階段交管措施。

首先，美堤越堤坡道、16號水門（敬業三路、樂群一路）今天下午5時起至明天凌晨2時止，管制車輛只出不進。

其次，植福路（敬業三路至四路）自今晚8時起，東西向彈性管制人車。

最後，今晚10時起，基湖路和樂群一路口、明水路和樂群一路口分別彈性管制往西、往東；敬業三路、樂群二路口彈性管制往南；敬業三路（北安路至樂群三路）南北向彈性管制人車；敬業四路（北安路至樂群三路）南北向彈性管制人車；植福路（敬業二路至內湖路一段32巷）東西向彈性管制人車；北安路、敬業三路口雙向管制車輛迴轉。

警方呼籲，民眾今天要參加跨年活動，建議搭乘大眾運輸工具，也請駕駛人避開管制區、提前改道行駛，並遵守各路口員警及義交指揮，以免管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。（編輯：張銘坤）1081231