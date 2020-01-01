卓榮泰：鄭文燦執政可觀 立委選情向上翻轉

（中央社記者邱俊欽桃園1日電）民主進步黨主席卓榮泰今天前往桃園市輔選，他表示，桃園市長鄭文燦執政下所累積的地方實力非常可觀，相信在這股力量提攜努力下，立委選情都有向上再繼續翻轉的好成績。

總統大選與立委選情進入白熱化，卓榮泰下午再度前往桃園市，陪同尋求連任的民進黨桃園市立委第4選區（桃園區66個里）候選人鄭寶清掃街拜票，受到支持者熱情歡迎。

卓榮泰推崇鄭寶清經營國營事業的經驗，對於企業的關心與眾不同，希望在桃園發展成為國家對外門面時，能繼續將他的想法，落實在桃園的建設上。

卓榮泰說，第4選區一直是民進黨最關心的選區，也是競爭激烈的選區，由於民進黨4年前在這選區勝選時的選票贏得不多，這次必須要更加把勁，將選票向上堆疊，而黨中央也將這選區視為「無論如何，都要全力搶攻的一席」。

中央社記者問到如何評估桃園的6席立委選情，卓榮泰說，桃園市長鄭文燦執政以來所累積下來的地方實力非常可觀，相信在鄭文燦的提攜努力下，所有選情都有向上再繼續翻轉的好成績。

另外，卓榮泰說，因為民進黨在桃園的立委選戰中，有連任者與挑戰者的不同候選人，民進黨也設定不同的戰略目標與方法，希望尋求所有的席次都能夠勝選。

鄭寶清說，他與鄭文燦一起「盡洪荒之力」建設桃園，也希望能夠大步向前，尤其總統蔡英文提到「蔡英文、鄭文燦、鄭寶清」是桃園建設的黃金鐵三角，也希望獲得選民的支持，贏得勝選。（編輯：李錫璋）1090101