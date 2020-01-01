2020年新添生力軍 各地元旦寶寶來報到

（中央社1日綜合報導）各地醫院今天喜迎元旦寶寶，據統計，台北市立聯合醫院接生2名、桃園市41名、台中市12名等。截止至下午5時，約90餘名元旦寶寶誕生，還有產婦待產中。

截至下午5時，台北市聯合醫院有2名元旦寶寶出生，男女嬰各1名，皆為剖腹產。

高雄市四季台安醫院上午有4名元旦寶寶誕生，截至中午還有3名產婦待產中。高雄市副市長葉匡時前往醫院頒發今年加碼的首胎新台幣2萬元生育津貼、寶貝育兒袋及新生兒禮品。

台中市有12名「元旦寶寶」，另有11名產婦待產，多為自然產，也有醫院也送上蛋糕或是小國旗，為寶寶慶生。

桃園市政府衛生局統計，桃園市地區級與診所等接生醫療院所共29家。截至下午3時，有41名元旦寶寶出生，其中男嬰23名、女嬰18名（其中包括一對雙胞胎），目前待產孕婦仍有28人。

台南部分，截止下午4時，台南有6名元旦寶寶，其中奇美醫學中心2名，分別是1男1女；成大醫院共有2男2女共4名元旦寶寶。

基隆長庚醫院今天喜迎2名元旦寶寶，分別為1男1女，都是自然產，女嬰是家中第三胎、男嬰是家中第一胎。

新竹市衛生局資料統計，截至中午前，轄內7家醫療院所，共有5名元旦寶寶誕生，男生3名、女生2名，目前尚有8名產婦待產中，期盼也能生下元旦寶寶。

苗栗部分有4名元旦寶寶出生，大千綜合醫院截至下午4時有3名；苑裡李綜合醫院也有1名男寶寶，鍾媽媽說，三寶比預產期提早19天報到，挑了元旦「良辰吉時」報到，以後慶生都不用另外請假。

嘉義縣市截至下午3時迎接6名元旦寶寶，嘉義長庚醫院2名元旦寶寶，分別為1男1女，皆為自然產；大林慈濟醫院、衛福部嘉義醫院也各有1名女寶寶誕生，另外，嘉義基督教醫院也有2名元旦女寶寶出生。

花蓮門諾醫院、慈濟醫院今天分別迎接3名、1名元旦寶寶。門諾醫院還有3名孕婦待產，其中，高先生一家人，睽違11年再度迎接第二胎，育有一子的高爸爸說，很開心在元旦這天圓了「一家四口」的夢想。

三總澎湖分院今天誕生2名元旦寶寶，分別為1男1女，為院區增添喜氣。受少子化等影響，澎湖公私診所或醫院目前大都僅作婦產科的產檢等工作，接生部份由三總澎湖分院負責。

金門醫院副院長董文雅表示，截至下午3時30分，院內迎接2名元旦寶寶，都是自然產，1男1女，還有1名產婦待產中。（編輯：孫承武）1090101