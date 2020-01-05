蔡適應成立青年應援團 籲年輕人返鄉投票

尋求連任的民進黨籍基隆市立委蔡適應（前左）5日與無黨籍基隆市議員童子瑋（前右）等人宣布成立青年應援團，呼籲年輕人11日一定要返鄉投票，決定基隆的未來。中央社記者王朝鈺攝 109年1月5日

（中央社記者王朝鈺基隆市5日電）尋求連任的民進黨籍基隆市立委蔡適應今天與市議員童子瑋在慶安宮宣布成立青年應援團，現場並公布宣傳影片，呼籲年輕人返鄉投票，決定基隆的未來。

蔡適應競選辦公室表示，返鄉投票宣傳影片以基隆的城市印象為主視覺，搭配在地老中青三代，最後以蔡適應的深情呼喚「基隆囝仔，回來投票」結尾，充滿基隆人的熱情溫暖。

童子瑋指出，基隆的委託行從繁華到沒落，再從過去的沒落到準備再起，都是因為過去的執政黨不重視，蔡適應和基隆市長林右昌就任後，展開城市的整體擘劃和改造，中央有總統蔡英文、蔡適應，地方有林右昌，這就是基隆進步的方程式。

蔡適應表示，行政院近年推動許多幫助青年發展的創業基金和滾動式計畫，行政院和各部會知道青年要的不只是補助，所以在計畫中還有專業的輔導單位，一同幫助青年返鄉發展，呼籲1月11日，不論是在外地念書或工作的青年人，懇請回來基隆投票，讓年輕人決定基隆的未來。（編輯：方沛清）1090105