苑裡漁港下水道口驚見豬屍 排除非洲豬瘟已掩埋

海巡署中部分署第三岸巡隊指出，苑裡安檢所人員9日下午例行性巡查時，在苑裡漁港內中堤與南堤交接下水道口，發現一隻死亡豬隻屍體，經動物防疫所人員到場勘查，排除感染非洲豬瘟可能，已消毒並就地掩埋。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供）中央社記者管瑞平傳真 109年1月10日

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣苑裡漁港下水道口傳出發現一具豬屍，動物防疫所人員到場勘查後，排除感染非洲豬瘟可能，已在附近消毒就地掩埋。

海巡署中部分署第三岸巡隊今天發布新聞稿指出，苑裡安檢所人員昨天下午近3時許進行例行性巡查時，在苑裡漁港內中堤與南堤交接下水道口，發現1隻死亡豬隻屍體，因時值非洲豬瘟防疫期間，安檢所立即啟動防疫機制，管制人員進出。

海巡人員穿著防護衣，經測量豬隻長約110公分、寬約34公分，並通報動物保護防疫所派員到場協處。

海巡署第三岸巡隊指出，經動防所人員現場勘查後表示，豬屍外觀無呈現皮下出血（紫色血斑）特徵，且豬屍外觀完整無潰爛壞死情形，排除感染非洲豬瘟可能，後續由現場人員實施消毒作業並將豬屍就地掩埋。

苗栗縣動物保護防疫所長張俊義表示，懷疑死亡豬隻是遭不肖養豬場任意丟棄。他說，在政府各單位加強落實防疫管制措施下，除曾在金門、馬祖地區發現的中國海漂豬屍驗出非洲豬瘟病毒外，台灣本島尚無非洲豬瘟相關案例，民眾無須過度恐慌。

海巡署第三岸巡隊呼籲，如在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，立刻撥打海巡免付費118服務專線，共同協助將豬瘟疫情杜絕於境外。（編輯：方沛清）1090110