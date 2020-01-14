淡北道路案再戰環評 侯友宜將親率官員說明

（中央社記者王鴻國新北14日電）淡北道路環評案歷經去年環評大會及退回小組審查後，明天將再度闖關環評大會，新北市長侯友宜將率官員出席說明及爭取環評委員支持外，地方民代也將聚集聲援。

新北淡北道路案已歷時20年的爭取，雖然涉及紅樹林等保育議題，但去年多次以淡北道路是救命的道路等理由來力闖環評，但最後仍遭退回小組審議。

市府強調，先有淡北道路紓流，才能改善大眾運輸問題，目前連接淡水區與北市間的主要聯外道路僅有台2線，因車道配置不平衡，自淡金公路與台2乙線車道雙向總數10車道，但至竹圍路段縮減為雙向6車道而形成瓶頸路段，導致常態性壅塞，亟需興建淡北道路改善既有竹圍路段道路容量不足的問題。

除了侯友宜率員親赴環保署說明外，立委當選人洪孟楷也將與淡水在地議員陳偉杰、鄭戴麗香、蔡錦賢及20多名里長等人前往環保署聲援，表達支持興建淡北道路的決心。

洪孟楷說，他自己雖然還沒就任，但是協助爭取淡北道路一直是他競選時期的重要政見，去年他3度以立委參選人身分到環保署參與審查會，現場也與環評委員進行意見交流，替淡水民眾表達心聲。

他強調，淡北道路是不分藍綠都可以行走使用，更是淡水人殷殷期盼救命的路，呼籲明天的淡北道路環評大會專業審查，勿以政治力干擾地方建設。更期盼環評委員能聽進民眾心聲，讓這條等待20年的聯外道路能順利通過。（編輯：李錫璋）1090114