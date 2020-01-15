春節救助不打烊 雲林縣提供緊急物資

農曆春節將至，雲林縣長張麗善（前左）與縣議員、縣府主管及志工人員，15日將送給弱勢民眾的緊急及保暖物資裝袋，以接力的方式，送上轉運車。中央社記者蔡智明攝 109年1月15日

（中央社記者蔡智明雲林縣15日電）春節期間雲林縣20鄉鎮市公所與警察單位不打烊，提供緊急及保暖物資袋，讓有需求的鄉親和街友，能夠就近獲得協助，溫馨過好年。

農曆春節將至，雲林縣政府透過實物銀行，協助發送各界捐贈的物資及縣府採購的白米、麵條、罐頭等基本生活物資，給弱勢民眾。

縣長張麗善與縣議員、縣府主管及志工人員，今天將物資裝袋，以接力的方式，送上轉運車，並頒發感謝狀給捐贈物資的機關團體。

張麗善指出，在春節期間，縣府更結合20鄉鎮市公所、警察局各分局及縣內65個派出所、分駐所，提供420袋緊急保暖物資，讓有緊急需求的鄉親和街友，能夠就近獲得協助。

雲林縣社會處長林文志表示，雲林縣實物銀行於101年8月開辦，截至108年12月底止，服務戶次達3萬91戶次，共計8萬8122人次受益。

林文志表示，農曆過年時，社福服務依舊持續，大家過新年時不忘發揮「雞婆」的精神，主動關心鄰居及親友，如有需要幫助的鄉親，請協助通報1957福利諮詢專線，讓縣府能及時提供協助。（編輯：謝雅竹）1090115