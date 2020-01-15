更多編輯台推薦新聞：
澳洲隕石含地球最古老物質 可溯及70億年前
科技

澳洲隕石含地球最古老物質 可溯及70億年前

每天生活費9元引關注 貴州吳花燕逝世得年24歲
兩岸

每天生活費9元引關注 貴州吳花燕逝世得年24歲

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看

專題／2020大選凸顯世代差異 青年族群積極發聲掀民意海嘯
政治

專題／2020大選凸顯世代差異 青年族群積極發聲掀民意海嘯

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中大里公托中心開幕 走運動風特設幼幼跑道

最新更新：2020/01/15 17:45

（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市大里區公設民營托嬰中心今天開幕，市長盧秀燕表示，這座公托中心空間規劃走運動風，特別設置幼幼跑道，讓孩子在快樂健康的環境中長大。

大里區首座公設民營托嬰中心今天開幕，將收托0到2歲的52名嬰幼兒，市府表示，大里公設民營托嬰中心不僅是首座擁有幼幼跑道的公托中心，也是目前台中市收托名額最多的公托中心。

盧秀燕指出，為提供市民更多元、方便與平價的托育服務，市府提出「公托倍增計畫」政策。尤其大里是台中市地區人口數的第3名，公托更加重要，只要父母其中一方設籍台中就可申請。

盧秀燕表示，這是台中市第6座完工的公托中心，空間規劃走運動風，設有幼幼跑道，讓孩子在快樂健康環境長大，未來也將持續增設公托中心，解決年輕家庭育兒壓力，打造安心就業環境。

社會局長彭懷真表示，大里托嬰中心設有探索的遊戲區、用餐區及睡眠區等多元空間，更首設幼幼跑道，提供孩童肢體律動空間，讓幼兒健康成長。

市府指出，大里公托中心由13名專業人員，照顧52名未滿2歲兒童，收托時間為週一至週五上午8時至下午6時，每月收費7000元，凡設籍台中市的0至2歲嬰幼兒，父母或監護人其中一方設籍於台中市，且符合收托資格者，1月13日到31日都可報名登記。（編輯：洪學廣）1090115

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報