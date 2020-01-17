新竹市消防幹部參拜天公壇 為打火弟兄祈福

新竹市副市長沈慧虹（前左3）17日率領竹市消防局各級幹部，到天公壇祈求風調雨順、國泰民安、無災無害，消防、義消及災害防救團體志工等人員值勤平安。中央社記者魯鋼駿攝 109年1月17日

（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）為祈求新竹市消防工作推展順利，新竹市消防局各級幹部到天公壇上香祈福，除了祈求消防人員值勤與執行任務諸事平順平安，同時也感謝玉皇大帝對新竹市民的庇佑。

新竹市副市長沈慧虹今天率領竹市消防局各級幹部，到天公壇祈求風調雨順、國泰民安、無災無害，消防、義消及災害防救團體志工等人員值勤平安。

沈慧虹致詞表示，感謝天公壇廟方每年辦理公益活動，透過實際行動幫助民眾，除發放白米、協助清寒個案，也先後捐贈水庫消防車、加護型救護車、水箱消防車、雲梯消防車與救助器材車等，協助守護消防員安全。

沈慧虹說，消防局為第一線救災救護保護民眾的機關，結合天公壇廟方無私貢獻，給予新竹市民溫暖力量，共同維護公共安全，創造一座讓市民感到安全、安心的幸福城市。

新竹市消防局長李世恭表示，新竹市長林智堅上任後，消防人力實際員額陸續增補達298人，預計今年度補足員額306人，消防裝備器材也投入相當多經費，更強化救災能量。（編輯：張銘坤）1090117