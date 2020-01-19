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花蓮三大機能型義消成軍 救護能量再升級

最新更新：2020/01/19 14:42

（中央社記者張祈花蓮縣19日電）花蓮縣消防局今天成立由醫師、山友及溯溪業者等組成的機能型義消，未來將支援緊急救護、山域及水域任務，今天由縣長徐榛蔚授旗正式成軍。

花蓮縣消防分局長林文瑞說，花蓮縣機能型義消共有緊急救護、山域、水域等三個義消分隊，共編制60人，採獨立預算經費及資源設備，也是暨特種搜救隊及義消搜救隊成立後，新的編組分隊。

林文瑞說，目前消防員人力擴編至389人、志工增加至1263人，還有67名中階、高階救護技術員完成結訓，加上3個義消分隊成立，有效提升縣內專業救援能量。

救護義消分隊長陳煌濱也是花蓮慈濟醫院急診室醫師，他說，分隊成員以醫師居多，主要和消防局合作進行高級救護技術員（EMT-P）訓練，目前已完成首批受訓，將招募第二批，並同步導入醫療指導醫師，進行現場醫護指導。

水域義消分隊副分隊長秦懷安表示，水域搜救面臨失溫、嚴峻環境考驗，需經專業訓練才能勝任，目前成員有來自搜救海巡特勤退役人員及溯溪業者，都是對花蓮水域熟悉的人士。

山域義消分隊長莊鴻斌說，目前20名成員幾乎都已完成百岳，因此對高山領域有一定了解，也能配合消防人員搜救任務。成立義消分隊，對成員出勤保險、裝備及經費也更完整，建議國家應跟進。另外，在北、中、南、東部也分別成立專業山域搜救隊，守護民眾生命安全。（編輯：洪學廣）1090119

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