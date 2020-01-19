中選會頒當選證書 傅崐萁：建設需中央地方團結

（中央社記者張祈花蓮縣19日電）花蓮縣選委會主委顏新章今天代表中選會致贈立委傅崐萁當選證書。傅崐萁表示，這是責任的開始，地方建設提升，需要中央跟地方團結。

傅崐萁曾任3屆花蓮立委、2屆花蓮縣長，這次參選擊退爭取連任的民進黨立委蕭美琴及首次參選的國民黨候選人黃啟嘉。今天並在競選總部接下當選證書，確定接下生涯第4次立委職務，參選戰績更新為7戰6勝。

傅崐萁表示，走過2020年的總統、立委大選激情，現在一切回歸全面承擔、服務，今天是責任的開始，一張選票代表一世情、責任跟承擔，將挽袖做好服務鄉親工作，推動中央、地方事務。

他說，目標在3至8年間讓中央、地方團結一心，做好花蓮建設及城市發展。至於未來會不會爭取立院龍頭，他則未回答。

全國公務人員協會榮譽理事長李來希、高雄市長韓國瑜花蓮競選總部後援會總會長鄒永宏、韓國瑜競選總顧問團長李傳芳、花蓮縣議員張正治、吳東昇、吉安鄉長游淑貞及代表等人也都到場致意。

另外，今天也是傅崐萁與妻子、花蓮縣長徐榛蔚的結婚紀念日，但徐榛蔚並未出席頒證儀式。由游淑貞代為獻上99朵巧克力花束，祝賀2人幸福美滿，也象徵服務鄉親「長長久久」。（編輯：洪學廣）1090119