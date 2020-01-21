台北燈節雙主場 各特色燈區一次看

（中央社記者梁珮綺台北21日電）台北燈節於2月8日至16日舉行，不僅東區、西區雙主燈相互串聯閃耀，同步打造特色燈區，北門則有「鼓動北門」光雕展演，每晚7時起、每30分鐘演出一次。

在台北燈節舉辦期間，西區、東區皆有交通管制措施，以及按照往年經驗，賞燈人潮以傍晚6時至晚間9時達到高峰，若值下班尖峰時段，周邊道路車流量大較易壅塞，停車場也容易滿場，呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往。

觀傳局今天上午在台北探索館發現劇場舉行記者會，介紹台北燈節特色，8日在西區舉行開幕式，16日在東區舉行閉幕式以及花車遊行。今年燈節首度採用雙主場概念，主題為「TOGETHER WE GLOW 轉洞台北轉動光」，西區主燈為「躲貓貓」，地點在西門町；東區主燈為「展風神」，地點在南港南興公園。

觀傳局同步公布西區與東區特色燈區，傳統花燈師傅陳祖榮以傳統工法在西區展演「東京奧運」花燈，象徵邁入新的一年，也邀請民眾一同為中華健兒在2020東奧加油打氣，中華路上有「時光寶河」、「樂不思鼠來尋寶」、福星國小前人行陸橋則有「Light Tube」，北門1號捷運站出口前是「初心是最美的時光」等特色燈區。

「時光寶河」由藝術家王士芳打造，即在中華路這條永不枯竭的川流之河上，向西區舊城的過去與未來致敬；「樂不思鼠來尋寶」則由藝術家林昀橋與演鏡互動團隊結合互動投影藝術設計，讓民眾在搖曳街燈下發現影子變成老鼠，喚起童趣經驗。

「Light Tube」由藝術家江佶洋設計，以點狀球光源經懸吊方式在空間中創造視覺韻律與節奏；「初心是最美的時光」由紙雕藝術家楊士毅用說故事的方式呈現，作品以大紅色呈現，上頭有超過2萬多個洞，代表一個個的人心從作品中透出光來。

東區則有藝術家柯秋地打造的一隻長約10公尺大鯨魚，游進台北都市叢林中，成為城市異景，同時與西區的「Light Tube」相呼應；此外，在大鯨魚一旁還有起司月球，小朋友能「化身」為小老鼠，在其中跑來跑去。

北門的光雕展演秀由三度在北門創作的光雕藝術家陳怡潔創作，今年最有趣的是「取樣」，如所有人喜歡在IG拍照、打卡，就是一種生活的「取樣」，作品也將突破慣有的純動畫動作，透過攝影「取樣」西區影像來進行動態製作。（編輯：李亨山）1090121