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參選雲林立委失利 張嘉郡：投身教育關心地方

最新更新：2020/01/22 13:16
雲林縣青埔教育基金會董事長張嘉郡（左）參選雲林縣立委失利，22日出席贈春聯活動時表示，未來將投身在教育等領域，持續關心地方。　中央社記者姜宜菁攝　109年1月22日
雲林縣青埔教育基金會董事長張嘉郡（左）參選雲林縣立委失利，22日出席贈春聯活動時表示，未來將投身在教育等領域，持續關心地方。　中央社記者姜宜菁攝　109年1月22日

（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林縣青埔教育基金會董事長張嘉郡參選雲林縣立委失利，今天選後首次公開露面，對於未來發展，張嘉郡接受媒體聯訪表示，未來將投身在教育等領域，持續關心地方。

雲林縣青埔教育基金會今天舉辦贈送春聯活動，張嘉郡和雲林縣文化處長陳璧君等人揮毫寫春聯，與民眾分享年節氣氛。

對於敗選雲林縣立委後的下一步，張嘉郡接受媒體聯訪時表示，選後在地方謝票，也帶孩子四處走走。人生新目標包括推動教育、體育運動，還有推廣老人家和小孩的活動，持續關懷地方。

針對國民黨這次大選慘敗，黨內改革聲浪四起，張嘉郡也說，希望未來不論是誰當選黨主席，應該要廣納年輕人意見。她表示，歡迎更多年輕人加入，越多青年加入，黨內改革越成功。

至於是否有意願參選國民黨主席，張嘉郡回應，謝謝大家的鼓勵，但自己對黨職工作不熟悉，不過改選過程中，她也願意提供黨主席參選人協助。

另外，選後罷免高雄市長韓國瑜活動來勢洶洶，張嘉郡認為，台灣人很有慈悲的心，選戰過程激烈，產生對立，但選後何必一路追殺，應該讓韓國瑜兌現對高雄市民的承諾，政治追殺不是台灣人善良的本性。（編輯：洪學廣）1090122

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