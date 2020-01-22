老五老基金會號召志工送年菜 伴獨居長輩過新年

（中央社記者郝雪卿台中22日電）財團法人老五老基金會今天號召全台近900名志工及200輛汽車，將新鮮現作年菜送給1000名長輩，其中住台中的獨居長輩鄧奶奶首次收到幸福年菜，提前享受過年圍爐氣氛。

老五老基金會在小年夜前夕號召全台志工及車輛，將熱騰騰年菜送到長輩手中，愛心遍及雙北市、新竹市、台中市、南投縣、彰化縣及雲林縣等地。

大台中地區部分，老五老基金會指出，今年邀請到湄南河庭園餐廳及天一素食為獨老獻上年菜，且因承接台中市獨居老人關懷計畫，今年擴大年菜配送區域，服務更多獨居長輩，出動百名志工為120名獨居長者及弱勢家庭送上幸福年菜。

為了將年菜送到長者手中，老五老社工及志工們大清早就在現場協助包裝年菜，接著以人龍接力方式將年菜送上車，28輛送年菜專車再陸續出發。

75歲獨居的鄧奶奶，雖然身體有些小毛病，每天上午總是杵著雨傘走路去證券公司看股市，順便與人聊天，也學學電腦，鄧奶奶說，這樣不僅能和其他人聊天，跟得上年輕人的腳步，也能防止自己失智，一舉多得。

老家在中國重慶的鄧奶奶指出，由於自己的家鄉9月後變冷，身體無法負荷，因此每年都是自己一個人過年，沒機會和家人一起圍爐，今年第一次收到老五老新鮮幸福年菜，一起跟著志工唱著喜氣的歌曲、貼春聯、拜年，享受過年圍爐的氣氛。（編輯：洪學廣）1090122