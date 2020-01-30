竹縣聯合稽查口罩通路商 未發現哄抬售價

因應武漢肺炎疫情，新竹縣政府相關單位組成聯合稽查小組，30日針對各通路一般外科用口罩銷售情形進行稽查，多間店家口罩已賣完，僅部分還有存貨，經查未發現哄抬物價情事。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 109年1月30日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣30日電）武漢肺炎疫情升溫，為避免不肖業者囤積口罩或藉機哄抬價格，新竹縣政府衛生局、消保官等組成聯合稽查小組，今天對轄內口罩通路商進行查核，未發現有哄抬價格情事。

新竹縣政府今天發新聞稿指出，縣長楊文科上午進行縣府新春團拜前，邀集新竹縣政府消保官羅鈞盛及新竹縣衛生局長殷東成研商，組成聯合稽查小組，對轄內口罩通路商進行查核。

羅鈞盛今天會同衛生局人員前往多家超商、藥妝店等店家，針對一般外科用口罩銷售情形進行稽查，發現多間店家的口罩已賣完，僅部分店家還有存貨，但未發現有哄抬價格情事。

羅鈞盛於新聞稿中表示，提醒業者勿趁機發災難財，否則恐會觸犯公平交易法，最重可處新台幣1億元的罰鍰。

楊文科在稿中指出，民眾不要做恐慌性採購，經濟部已協調製造商趕工生產，確保供應無虞，提醒民眾於學校、市場、醫院等公共場合儘量戴上口罩，並養成勤洗手習慣，避免病毒感染。（編輯：戴光育）1090130