更多編輯台推薦新聞：
台人受困武漢 美參議員指中國政治操弄公衛
國際

台人受困武漢 美參議員指中國政治操弄公衛

Kobe墜機前發生什麼事 塔台通話紀錄曝光
國際

Kobe墜機前發生什麼事 塔台通話紀錄曝光

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
疫情衝擊股匯市 新台幣重貶2.71角作收
首頁 / 地方

竹縣聯合稽查口罩通路商 未發現哄抬售價

最新更新：2020/01/30 16:01
因應武漢肺炎疫情，新竹縣政府相關單位組成聯合稽查小組，30日針對各通路一般外科用口罩銷售情形進行稽查，多間店家口罩已賣完，僅部分還有存貨，經查未發現哄抬物價情事。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　109年1月30日
因應武漢肺炎疫情，新竹縣政府相關單位組成聯合稽查小組，30日針對各通路一般外科用口罩銷售情形進行稽查，多間店家口罩已賣完，僅部分還有存貨，經查未發現哄抬物價情事。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　109年1月30日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣30日電）武漢肺炎疫情升溫，為避免不肖業者囤積口罩或藉機哄抬價格，新竹縣政府衛生局、消保官等組成聯合稽查小組，今天對轄內口罩通路商進行查核，未發現有哄抬價格情事。

新竹縣政府今天發新聞稿指出，縣長楊文科上午進行縣府新春團拜前，邀集新竹縣政府消保官羅鈞盛及新竹縣衛生局長殷東成研商，組成聯合稽查小組，對轄內口罩通路商進行查核。

羅鈞盛今天會同衛生局人員前往多家超商、藥妝店等店家，針對一般外科用口罩銷售情形進行稽查，發現多間店家的口罩已賣完，僅部分店家還有存貨，但未發現有哄抬價格情事。

羅鈞盛於新聞稿中表示，提醒業者勿趁機發災難財，否則恐會觸犯公平交易法，最重可處新台幣1億元的罰鍰。

楊文科在稿中指出，民眾不要做恐慌性採購，經濟部已協調製造商趕工生產，確保供應無虞，提醒民眾於學校、市場、醫院等公共場合儘量戴上口罩，並養成勤洗手習慣，避免病毒感染。（編輯：戴光育）1090130

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報