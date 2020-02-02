中小學延後開學 北市寒輔照常舉行

（中央社記者梁珮綺台北2日電）武漢肺炎延燒，教育部長潘文忠今天宣布高中以下學校延後2週開學。台北市教育局主秘陳素慧表示，為免造成家長困擾，明天起為期一週的寒假輔導照常舉行，若學校要停辦也尊重。

因應武漢肺炎防疫，中央流行疫情指揮中心今天決定高中職以下學校延後2週開學，潘文忠表示，高級中等以下學校108學年度寒假延長兩週、暑假縮短兩週，108學年度第二學期（下學期）於2月25日開學，7月14日休業，2月15日不補課，這樣不會影響到學生受教權益。

不過，寒假輔導將於明天展開，陳素慧告訴中央社記者，與學校、家長溝通後，決定照常舉辦，因臨時宣布停辦的話，會讓家長措手不及。

陳素慧說，原則上續辦，同時要求加強防疫措施，包括增加量測體溫次數、保持教室通風以及要求學生勤洗手等。

她說，部分辦理寒輔人數較少的學校，若要停辦寒假輔導，教育局也予以尊重。

由於開學日延至2月25日，2月11日是否舉辦寒假輔導，陳素慧說，明天將開會討論。

而私立幼兒園與安親班部分，因上週已開學，所以不受寒假延長影響，陳素慧說，已要求加強防疫措施。（編輯：李亨山）1090202