中市議員發送口罩 兒童口罩3000片最搶手

（中央社記者郝雪卿台中3日電）因應武漢肺炎疫情，民眾需求口罩殷切，尤其兒童口罩更搶手，台中市議員何文海今天發送成人口罩及兒童口罩各3000片，上午9時開始發放，不到半小時即被索取一空。

雖然4大超商每天都有提供販售口罩，但民眾還是一罩難求，台中市民代及里長近日接力發送口罩，繼台中市議員邱素貞採購1000片口罩發送民眾後，何文海今天更是一口氣送出6000片口罩，其中還包括最短缺的兒童口罩3000片，吸引民眾上午7時多就前來排隊。

何文海表示，多年來都會準備口罩贈送給南屯區各里環保志工，估計1年都會送出幾萬片，去年底到今年初因為有立委選舉，台中市立委候選人很多都以口罩做為文宣品，所以他當時就沒有發送口罩，因此準備的口罩還有存貨，決定釋出庫存口罩給民眾。

這次何文海還發送民眾難買到的兒童口罩，他表示，因為過去廠商提供的口罩中，還有部分兒童口罩，但以前民眾對兒童口罩的需求不多，所以庫存中還有兒童口罩，今天一起發送給民眾。

何文海上午9時開始發放口罩，有民眾7時多就到場排隊，現場分兩線發送給民眾，半小時6000片即發送一空。（編輯：黃世雅）1090203