避免族人恐慌疫情 原民會主委屏東宣導防範措施

（中央社屏東縣5日電）為了避免族人恐慌武漢肺炎疫情，原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒Icyang‧Parod今天到屏東縣瑪家鄉北葉文化健康站宣導防範措施，請族人安心、相信政府。

夷將‧拔路兒表示，為避免族人恐慌及關心文化健康站長者健康，原民會今天透過現場及直播方式連線全國313個文健站，說明武漢肺炎防範措施的相關訊息，並轉達行政院長蘇貞昌要求各部會「盡心盡力，務必全部到位」的關懷，請族人相信有政府會做事，請大家安心。

夷將‧拔路兒表示，昨天已請族群委員至各地的文健站宣導武漢肺炎的防範措施，並表達原民會對長者的關心。

原民會現場安排台大護理系畢業、曾投入SARS社區防疫宣導的衛生保健科長柯麗貞宣導使用口罩及洗手時機，並配合6日起購買口罩採實名制的防疫策略，邀請瑪家鄉衛生所主任江麗香到場說明衛生所的購買流程。

另外，現場也播放中央流行疫情指揮中心的宣導影片，包括由台大醫院內科部感染科教授張上淳說明戴口罩時機及勤洗手宣導、行政院長蘇貞昌說明6日起口罩實名制販售的影片。

今天到場的還有新科立委伍麗華、原住民族文化發展中心主任曾智勇、屏東縣議員陸月嬌、縣府原民處官員、瑪家鄉長梁明輝等人。

原民會表示，原民會自1月27日起，就以通訊軟體群組，即時轉知各縣市政府有關文健站開站時應注意的防疫工作，並責請文化健康站專案管理中心轉知中央流行疫情指揮中心的宣導訊息。（編輯：謝雅竹）1090205