短耳鴞足爪傷後康復 金門動保團體野放

金門縣野生動物救援暨保育協會表示，一隻受傷的保育類猛禽短耳鴞年初被發現時，足爪疑遭到利器割傷出血，經悉心照料後復原順利，5日成功野放，重返大自然。中央社記者黃慧敏攝 109年2月5日

（中央社記者黃慧敏金門縣5日電）一隻受傷的短耳鴞年初在金門縣被發現時，足爪疑遭利器割傷，經金門動保團體照顧後康復，今天野放。金門縣議員董森堡提醒，擅自飼養猛禽恐觸法，發現傷禽應交專業單位救治。

金門縣野生動物救援暨保育協會獸醫師王鈺明受訪表示，近來台灣地區寵物界時興飼養猛禽，因此發生不少動保糾紛與受虐事件。

王鈺明指出，金沙鎮青嶼張姓農友1月初發現這隻受傷短耳鴞後，急忙通報董森堡後轉交協會處理。經檢傷發現短耳鴞體態消瘦、精神活力不佳，足爪疑遭利器割傷，導致出血。

王鈺明說，這隻短耳鴞先前可能被短暫飼養，才發生受傷的憾事。幸好經過緊急包紮處置，給予皮下輸液及止痛安置，並透過室內減光飼養、降低干擾等照料，牠逐漸恢復健康，飛行能力達到野放標準。

由於這隻短耳鴞失去利爪，等同失去獵捕覓食能力， 王鈺明特別為牠施行麻醉後，磨尖遭到剪平的鈍爪，照養復健後，今天終於重返自然。

協會表示，短耳鴞為二級保育類野生動物，受傷的足爪可能是人為利器造成，這種行為已違反野生動物保育法，可處1年以下有期徒刑、拘役、科或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金。

董森堡指出，鴞科鳥類擁有圓形的顏盤、偌大的雙眼，這種鳥類晝伏夜出、行蹤隱密，以農田中鼠類為主食，不僅是可愛討喜的猛禽，更是農民除鼠的好幫手。

不過，他提醒擅自飼養猛禽有觸犯野生動物保育法之虞，農友如果發現傷禽，應該交由專業單位救治。（編輯：戴光育）1090205