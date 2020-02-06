台灣燈會交通管制 警察LED背包提供最新路況

（中央社記者趙麗妍台中6日電）2020台灣燈會8日開幕，台中市大甲警分局規劃交通疏導方案，設置6處機動派出所，運用員警背LED背包提供最新路況疏導車流，請用路人配合。

2020台灣燈會在台中，后里主展區將於8日開幕，展期自2月8日至23日，平日下午2時至晚間10時，假日上午10時至晚間10時，共計16天。

台中市大甲警分局今天發布交通疏導規劃，主展區停車規劃，汽車停車場有P3大里運動公園停車場、P4秋紅谷停車場（秋紅谷停車場、惠順停車場、朝富停車場）、P5太原停車場、P6北水湳停車場（公138停車場、水湳轉運中心預定地）、P7沙鹿火車站停車場、P8甲保廠停車場、P9神岡停車場、P10麗寶樂園停車場。

機車停車場則在中科友達停車場、P3大里運動公園停車場、P4秋紅谷停車場、P5太原停車場、P6北水湳停車場、P7沙鹿火車站停車場。

接駁規劃，北轉運站部分，大里運動公園、太原停車場、北水湳停車場開往北轉運站；秋紅谷停車場則開往后里國小；沙鹿火車站開往后科廣益巷路口。南轉運站則在后里馬場園區旁，從神岡停車場、麗寶樂園停車場及甲保廠停車場等3條接駁。

后里森林及馬場展區、花馬道、馬場路、寺山路為管制路段，大眾運輸、計程車及有證車輛可通行，后里居民車輛憑證件可進入管制路段；友達光電員工及承包商在三豐路與馬場路口管制點出示友達公司識別證即可進入馬場路管制路段。

大甲警分局表示，燈會期間，派員視車流即時連線警察廣播電台，運用員警背負LED背包提供指示疏導車流及提供最新路況，以利駕駛（用路）人順暢通行，另也在燈會現場設置6處臨時派出所，進行犯罪預防宣導。（編輯：謝雅竹）1090206