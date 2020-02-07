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防武漢肺炎要陸配入出境個資 澎縣函文中央

最新更新：2020/02/07 17:45

（中央社澎湖縣7日電）為防堵中國武漢肺炎疫情，澎湖縣政府今天行文中央流行疫情指揮中心，要求提供澎湖地區今年1月至2月5日前的陸配與居民赴中港澳旅遊或探視的出入境名冊，以利追蹤掌握，做好居家管理。

澎湖縣長賴峰偉在今天上午舉行的防疫會議中，對於函文移民署希望提供1月1日之後有入境中港澳的陸配名冊，但移民署一再以個資為由拒絕，一度不滿表達「澎湖若因此出現疫情漏洞，移民署長要下台負責」。

內政部移民署隨即也回應，武漢肺炎防疫作業目前都依中央流行疫情指揮中心指揮辦理，且每天都會提供入境中港澳的陸配名冊給指揮中心，地方政府部分暫未提供，籲請地方配合中央整體作業，共同齊心防疫。

在得知移民署會把每天入出境名冊給中央流行疫情指揮中心，澎湖疫情指揮中心也立即行文中央流行疫情指揮中心，要求提供澎湖地區在今年1月至2月5日前的陸配與居民赴中港澳旅遊或探視的出入境名冊，以利追蹤掌握，做好居家管理，防杜疫情發生。

澎湖縣政府表示，在中國武漢肺炎疫情爆發後，隨即配合中央馬上成立澎湖疫情指揮中心，尤其是澎湖有600多名陸配，有不少人趁年假返回大陸，要一個個聯繫上還是會有漏洞。

澎湖縣政府解釋，由於只有透過移民署入出境資訊最為正確、快速，加上陸配的窗口是移民署，因此才會直接向移民署尋求在2月2日前入出境的陸配或在地居民赴中港澳旅遊的名冊，以利追蹤掌握。（編輯：孫承武）1090207

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