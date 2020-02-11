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民眾贈台中醫院口罩加油 醫護人員暖心

最新更新：2020/02/11 13:26
武漢肺炎疫情持續升溫，台中醫院表示，一名張姓女子有感站在防疫前線的醫護人員很辛苦，將購買到的數十個口罩送給醫護人員使用，還親自寫卡片為醫護人員加油打氣。（台中醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年2月11日
武漢肺炎疫情持續升溫，台中醫院表示，一名張姓女子有感站在防疫前線的醫護人員很辛苦，將購買到的數十個口罩送給醫護人員使用，還親自寫卡片為醫護人員加油打氣。（台中醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年2月11日

（中央社記者郝雪卿台中11日電）武漢肺炎疫情升溫，口罩成搶手貨，站在第一線的醫護人員無不繃緊神經，衛生福利部台中醫院今天表示，張姓民眾將購買的數十個口罩送給醫院，讓醫護人員感到暖心及信心。

台中醫院表示，這名年約40歲的張姓女子，最近有感站在防疫第一線的醫護人員很辛苦，將購買到的數十個口罩送給醫護人員使用，還親自寫上一張暖心卡片為醫護人員加油打氣，令醫護人員感到溫暖又窩心。

張姓女子向醫護人員表示，媽媽先前因車禍受傷，後續來到台中醫院接受治療，有感醫護人員每日細心照顧，媽媽得以痊癒出院，加上朋友的小孩也在醫院裡工作，聽到醫護人員每天只配給一個口罩，實在是不足夠。

台中醫院副院長林紹雯說，非常感謝張小姐相挺醫護人員投入防疫工作，也讓醫護人員直呼「足甘心！」

台中醫院院長侯承伯表示，台中醫院身為衛生福利部團隊成員，會與國家防疫中心一起盡最大努力打贏這場疫情，藉此也呼籲「我OK，你先領」，希望民眾把口罩留給真正需要的人。（編輯：李錫璋）1090211

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