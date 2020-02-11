陸軍專家赴金門教導演練消毒 軍民聯手防疫

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，金門縣政府11日邀請陸軍化生放核訓練中心人員到金門進行消毒作業教學，軍民攜手防疫。（金門縣環保局提供）中央社記者黃慧敏傳真 109年2月11日

（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）防範嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續延燒，陸軍化生放核訓練中心專家今天到金門，進行消毒作業教學。金門縣環保局、各鄉鎮公所相關人員及駐軍參與，並實地演練，軍民攜手防疫。

金門縣政府環保局發布新聞表示，縣府及各鄉鎮公所今天配合陸軍化學兵部隊安排，參與由陸軍化生放核訓練中心防護組長羅斯鴻到金門進行消毒作業教學。

課程中，參與人員依程序穿戴防護服、口罩、護目鏡、手套、鞋套及執行器材檢整作業，並出動多功能消毒車等各式裝備、氣體消毒機、背負式消毒器，進行現場消毒教學及實地演練，因應未來疫情需要作好事前準備，展現軍民一家，以確保消毒工作順利及人員健康安全。

金門縣環保局長楊建立表示，各鄉鎮清潔隊負責協助集中檢疫所及特殊任務的環境消毒作業，透過這次訓練更熟悉消毒作業及安全管理。環保局並請民眾做好個人衛生勤洗手，居家環境也要用漂白水稀釋擦拭消毒，預防武漢肺炎傳染，並將口罩留給一線防疫人員。

此外，自2日起，小三通入境者一律居家檢疫14天，為因應肺炎疫情防範工作，楊建立指出，環保局依行政院環境保護署訂定作業程序啟動相關配套措施，將居家檢疫者產生的垃圾與一般民眾生活垃圾分開收集處理，並排定時間採專人到府收運清理，直到居家隔離或居家檢疫期間結束。

金門縣環保局表示，檢疫者若有疑慮或需求，可電洽環保局廢管科洽詢，環保局也呼籲檢疫者與家人的垃圾應該分開，減少後續處理困難，並降低處理費用。（編輯：戴光育）1090211

因應武漢肺炎疫情延燒，陸軍化生放核訓練中心專家11日到金門進行消毒作業教學，參與者依程序穿戴防護服、口罩、護目鏡、手套、鞋套等，全副武裝進行實地演練。（金門縣環保局提供）中央社記者黃慧敏傳真 109年2月11日