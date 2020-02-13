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基隆城際轉運站預定110年7月完工 進度超前

最新更新：2020/02/13 16:46
基隆城際轉運站工程現正如火如荼展開，市長林右昌（左）13日在市府觀光及城市行銷處長曾姿雯（右）等人陪同下前往工地視察。中央社記者王朝鈺攝　109年2月13日
基隆城際轉運站工程現正如火如荼展開，市長林右昌（左）13日在市府觀光及城市行銷處長曾姿雯（右）等人陪同下前往工地視察。中央社記者王朝鈺攝　109年2月13日

（中央社記者王朝鈺基隆市13日電）基隆城際轉運站工程現正如火如荼展開，進度超前，市長林右昌今天前往視察後表示，預定明年7月中旬完工。

林右昌今天率市府觀光及城市行銷處長曾姿雯、交通處長李綱及文化局長陳靜萍前往工地視察，曾姿雯簡報提到，目前正施作新建轉運站1、2樓基礎及舊火車站結構補強，施工實際進度14.11%，較預定進度超前。

林右昌說，之前進度些許落後，他不斷召開督工會議檢討，下週就要進行轉運站大頂篷基礎開挖，由於增加工作面，施工進度可望加速，預計年中就可看到主體結構。

他說，市府要求營造廠不只要如質如期，更希望能提前完工，盡早讓市中心交通和轉運站周邊完成改造，轉運站完工後，接著將推動國門廣場計畫。

林右昌表示，基隆是穿著西裝改西裝，在不影響市民日常生活下，每個階段都要逐步細膩搭接好，待城際轉運站完成且交通接運點切換後，才會分階段推動國門廣場計畫。

林右昌指出，舊基隆火車站也是城際轉運站的一部份，現階段規劃remodel（重新塑造）後繼續使用，大家可以放心它不會像過去那麼醜，會以新的建築模樣呈現並與城際轉運站融合。

至於外界關心演員舒淇在電影「千禧曼波」中走過的中山人行陸橋，林右昌說，等到中山一路拓寬完工後，才會進行中山橋改建計畫。

觀銷處表示，轉運站工程發包經費為新台幣6億多元，主體為2層樓建築物，配置國道客運停靠月台13席、市公車月台12席，另有候車大廳、旅客服務中心附屬設施、戶外花園、電梯及廁所等。（編輯：李錫璋）1090213

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