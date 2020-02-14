澎湖防堵武漢肺炎 邀三總醫師談預防

（中央社澎湖縣14日電）澎湖縣政府今天召開武漢肺炎防疫會議，邀請三總澎湖分院院長張芳維及感染科主任吳瑞欣談預防之道；縣長賴峰偉並頒發兩人縣政顧問聘書，感謝第一線醫療人員勇敢對抗病毒。

吳瑞欣表示，2019年12月起湖北省武漢市發現多起病毒性肺炎群聚，多數與武漢華南海鮮市場活動史有關，致病原非已知6種會感染人類的冠狀病毒，初判基因序列與蝙蝠的冠狀病毒、SARS相似。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

吳瑞欣說，此種新型冠狀病毒臨床表現常見發燒、乾咳、肌肉痠痛、頭痛、腹瀉或四肢無力，重症者雙肺除呈現病毒性肺炎外，還會出現急性呼吸道窘迫症候群、敗血性休克，甚至死亡。

張芳維指出，三總澎湖分院有6間負壓隔離病房，同時與三總總院建立密切連繫管道，接收最新防疫資訊，又有多名醫師組成堅強團隊，設備、人力絕對不輸給台灣本島醫院。

張芳維表示，他感謝縣府防疫工作的努力，每日召開防疫會議緊盯疫情發展，只有防疫做得好，才是對第一線醫護人員最大的支持。

賴峰偉表示，縣府全力拚防疫，添購紅外線體溫測量儀，積極監測陸配及中港澳旅遊史民眾居家檢疫，取締越界陸船，成立外籍漁工宣導團，各面向做到滴水不露，讓鄉親生活能安心。

賴峰偉說，口罩實名制上路已來，民眾排隊搶購，澎湖本島成人口罩供不應求，他呼籲鄉親防範武漢肺炎要勤洗手，進出醫院才需要配戴口罩，把口罩留給真正需要的患者使用。

賴峰偉並頒發張芳維和吳瑞欣縣政顧問聘書，感謝第一線醫療人員勇敢對抗病毒，並期許他們為澎湖在地醫療奉獻心力。（編輯：謝雅竹）1090214

澎湖縣政府14日召開2019新型冠狀病毒防疫會議，邀請三總澎湖分院院長張芳維及感染科主任吳瑞欣談預防之道。（澎湖縣政府提供）中央社 109年2月14日

澎湖縣政府14日召開2019新型冠狀病毒防疫會議，由縣長賴峰偉（中）主持，邀請三總澎湖分院院長張芳維（左）及感染科主任吳瑞欣（右）談預防之道。（澎湖縣政府提供）中央社 109年2月14日