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學校若要求每天戴口罩 屏縣府：應主動提供

最新更新：2020/02/20 15:41
高中職以下學校25日開學，屏東縣政府教育處長江國樑（右）20日表示，屏東縣多數學校都採高規格防疫，除了已完成消毒，師生進入校園也都會量額溫，也備有乾洗手、消毒水和口罩等防疫物資。中央社記者郭芷瑄攝　109年2月20日
高中職以下學校25日開學，屏東縣政府教育處長江國樑（右）20日表示，屏東縣多數學校都採高規格防疫，除了已完成消毒，師生進入校園也都會量額溫，也備有乾洗手、消毒水和口罩等防疫物資。中央社記者郭芷瑄攝　109年2月20日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）高中職以下學校25日開學，為防疫武漢肺炎，屏東縣有不少幼兒園及小學要求學生每天戴口罩，教育處長江國樑今天表示，如果學校有這種要求，校方要為學生提供口罩。

屏東縣教育處今天召開記者會，說明下週開學後的各項措施，江國樑表示，教育部雖沒有強制要求各校必須量體溫才能進入校園，但屏東縣多數學校都採高規格防疫，除了已完成消毒，師生進入校園也都會量額溫。

另外，屏東縣有一些小學和幼兒園要求家長每天要為學生準備口罩，但目前兒童口罩1週只能買4片，不少家長這幾天連跑幾家藥局和超商，都買不到兒童及幼兒口罩，加上有些幼兒園要求家長每天準備2至3片，導致幼兒口罩缺貨狀況惡化。

江國樑表示，屏東縣各校目前備有的口罩共9萬6000多片，因教育部傾向學校口罩屬備用物資，也就是提供有需要的學生，所以如果學校要求學生每天要戴口罩，校方應該為學生準備。

他也提到，屏東縣所有的疫情實施措施都依照教育部規定，3月份在屏東舉行的全國中等學校運動會，因賽事涉及學生升學，目前維持原定日程舉辦，縣府也已向中央提出防疫物資需求；如果到時疫情沒有趨緩，室內比賽不開放觀眾進場參觀。

江國樑說，屏東縣已決議這個學期休業式延至7月14日，國小畢業考週及畢業典禮也都順延舉辦。各國中小暨幼兒園代理教師延長聘期至7月14日。（編輯：洪學廣）1090220

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