新竹市左岸水源草原啟用 野餐運動賞景新據點

新竹市頭前溪水岸旁的「水源草原」20日啟用，新竹市長林智堅（前左5）邀民眾前往休憩，體驗野餐、玩飛盤等活動，享受綠意盎然的大草原。中央社記者魯鋼駿攝 109年2月20日

（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）位在新竹市頭前溪水岸旁的「水源草原」今天啟用，新竹市長林智堅表示，該處可供民眾野餐、漫步、玩飛盤，也能騎自行車，享受綠意盎然的新竹左岸大草原。

林智堅今天邀民眾帶著小朋友到「水源草原」休憩，一起野餐、體驗草丘飛盤等活動，並騎YouBike在新闢的自行車道欣賞美景，與民眾玩得相當開心。

林智堅受訪表示，頭前溪是新竹市的母親河，蘊藏豐富水岸資源並孕育城市發展，但過去缺乏整體規劃，導致雜草叢生、空間零碎、出入口標示不清。

林智堅說，他上任後積極推動新竹左岸改造計畫，包括增設廣大綠帶、闢建優質運動空間，並全面提升出入口交通指標系統，至今已陸續投入近新台幣7.5億元經費。

新竹市環保局長江盛任受訪表示，「水源草原」位於左岸棒球場東側至國道1號間，可由水源出入口進入，往西可直達竹港大橋，串聯南寮漁港和17公里海岸線；往東則可到柯子湖人工溼地及千甲空氣品質淨化區。

江盛任表示，水源草原保留了6公頃的自生牧草草原，並依地勢重新梳理土坡改為遊戲草丘，此次工程也在台68線高架橋旁利用遮陰空間，設置5處休憩平台、1處臨水觀景平台，提供民眾野餐和騎士休憩時欣賞草原風光。（編輯：張銘坤）1090220