開學因應武漢肺炎 高市378校加緊消毒

（中央社記者陳朝福高雄21日電）因應武漢肺炎疫情，高市府對即將於25日開學的378所學校加緊進行環境清潔消毒工作，要求務必於24日全部完成，並備齊抗疫物資；學生額溫攝氏37.5度或耳溫38度以上立即就醫。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）開學防疫，高雄市長韓國瑜與衛生局長林立人今天透過直播說明高市防疫措施，尤其學校即將於25日開學，家長高度關注學校防疫措施，韓國瑜要求校方於前一天就要全部完成環境清潔消毒工作。

韓國瑜表示，378所學校自18日起開始進行環境清潔消毒工作，至今天已約完成200多所。包括洗手檯要備置洗手乳、肥皂等，門把等要經常清潔消毒。

林立人也表示，與教育局等都加強防疫措施和宣導，家長於小孩上學前先測量體溫，如果額溫37.5度或耳溫38度以上應立即就醫。

韓國瑜與林立人特別提醒，如果出現發燒、咳嗽等不適症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）由專人安排就醫，並務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史等，以及時診斷通報。

除了武漢肺炎疫情，韓國瑜再提醒高雄天氣逐漸轉熱，登革熱疫情恐捲土重來，對登革熱防治工作也是刻不容緩。

教育局表示，因應即將開學，各校都已建置防疫小組，利用通訊發送防疫通知，提醒如學生若有發燒情形立即通知學校、注意學生健康狀況，且備妥額（耳）溫槍、洗手液或肥皂、口罩與漂白水、酒精與執行教室清潔消毒。

今天有不少學校提前整理校園環境消毒。包括內門區的內門、觀亭國小的全校教室用紫外線殺菌；左營區的新上國小也建置入校體溫量測站和全校61個班級的防疫箱，包括額溫槍，口罩、消毒紙巾等，防疫物資準備充裕，儼然成了一間小型「五金百貨公司」，多所超過千名學生的較大型學校也將添置紅外線量測體溫設備。

教育局表示，通令校方開學後每天持續對校園進行清潔與消毒、維持教室通風、加強通報作業、強化衛教宣導與設立隔離等待區，並主動關心學生健康狀況等措施。（編輯：孫承武）1090221