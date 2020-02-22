違反居家檢疫規定 北市開罰11人各1萬元

（中央社記者劉建邦台北22日電）防武漢肺炎疫情，台北市衛生局今天表示，20日及21日分別有3人、8人未配合居家檢疫民眾，擅自離開指定住所，經訪查後確定違規，各開罰新台幣1萬元。

北市府衛生局發布新聞資料指出，中央流行疫情指揮中心21日公布國內新增2病例，且皆無出國旅遊史，為防堵武漢肺炎病毒造成社區傳播，持續針對未配合居家隔離及居家檢疫規定，且擅自離開指定住所的民眾裁罰。

衛生局表示，20日、21日針對未配合規定擅離指定住所居家檢疫民眾開立裁處書，各開罰1萬元，分別有3人、8人，其中8人是因未配合居家檢疫，由區公所派員到場訪查後發現通報裁處。

衛生局統計至昨天為止，共開罰57人，其中違反居家檢疫規定，開罰1萬元有52人、7萬元有4人；違反居家隔離規定遭開罰6萬元，有1人。

衛生局指出，需居家隔離或檢疫民眾在隔離或檢疫期間，如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，會依違反傳染病防治法裁罰外，再次違規就從重裁罰，並立即執行送往指定處所強制安置。

衛生局呼籲，民眾從國外入境後，須確實配合防疫政策，誠實填寫「旅客入境健康管理聲明暨居家檢疫通知書」，並在指定住所遵守居家檢疫，不得外出，每天量體溫並記錄，勤洗手、避免觸摸眼口鼻及戴口罩，期間有發燒、急性呼吸道感染症狀時，應主動與北市防疫專線2375-3782聯繫，專線人員會安排到指定醫療機構就醫，禁止自行前往就醫。（編輯：張銘坤）1090222