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因應開學 鄭文燦：2/24定為公共運輸學校消毒日

最新更新：2020/02/23 19:21

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）桃園市長鄭文燦今天表示，市府將明天定為公共運輸及學校消毒日，目前學校的消毒工作已經完成，明天要消毒並檢查完成公車、Ubike、計程車及轉運站等，以因應學生上學需求。

鄭文燦下午出席防疫專案會議，會後受訪表示，25日各中小學即將開學，目前各校的防疫物資，包括酒精、口罩跟耳溫槍已發送完畢，也正在補充耳溫槍。

他說，市府希望明天能夠成為公共運輸跟學校消毒日，目前學校消毒工作已經完成，希望明天所有的公車、Ubike、計程車，還有校車、轉運站都要消毒並檢查完成，以因應學生上學需求。

鄭文燦也指示教育局，要調查還滯留在中港澳的學生，以及父母親還在中港澳的個案，若真的不能返台，要低調協助關懷，盡量不要標籤化，初步了解約有20多名學生，市府會請教育局主動關懷。

鄭文燦表示，防疫會議上也決定成立桃園市居家檢疫服務關懷中心，並提出多元服務方案，讓居家檢疫不是只有限制，也應該陪伴他們度過這14天，所以市府除提供心理減壓專線遠距醫療服務外，也提供有線電視、線上閱讀、學習及外送平台等服務。

鄭文燦指出，市府也準備了內有中藥材的健康包，可以做居家清理的消毒包，以及轄區食品大廠提供的零食包，讓居家檢疫者能紓壓、療癒，不要有心理壓力，也不要覺得被標籤化。同時透過服務專線，提供繳納規費、罰款時間延長等協助。

另外，針對中央流行疫情指揮中心今天公布新增的2名確診案例是否在桃園，鄭文燦說，依據傳染病防治法規定，疫情資訊由疫情指揮中心統一公布，不是地方發布。（編輯：洪學廣）1090223

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