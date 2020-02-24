防疫如臨大敵 高市大型學校設紅外線量溫儀

高雄市長韓國瑜（前右）24日前往鹽埕國中視察學校防疫準備及消潔消毒情形，並關切發燒篩檢站的作業流程。中央社記者王淑芬攝 109年2月24日

（中央社記者王淑芬高雄24日電）明天就是高中以下學開學日，因應防疫準備，學校如臨大敵，為方便大型學校可免個別量測體溫費時，今天起將加裝紅外線量溫儀，以利快速掌握學生體溫。

高雄市長韓國瑜今天由教育局長吳榕峯陪同到鹽埕國中視察學校準備及消潔消毒情形，吳榕峯接受聯訪時做上述表示。

吳榕峯指出，陽明國中有約2800多名學生，如果大型學校一個個以額溫槍量體溫恐花費不少時間，所以部分學校會設置紅外線量溫儀，至於中央撥補的防疫物資集中在三民家商發放，包括口罩及酒精等，要求各校要在今天以前讓物資到位。

他表示，中央提供的口罩是「備用」，以因應學生在學校發現有發燒或咳嗽時使用；校長及學務主任、警衛人員在校門口接觸不特定對象要戴口罩，至於不特定對象如團膳人員進校內要戴口罩，其他人不用戴口罩。

因應明天開學，鹽埕國中以單一大門口做人流管控並量測體溫，如遇學生有發燒則在安排在發燒篩檢站進一步確認並通知家長或安排到健康中心等候家人帶回就醫等，學校宣示會大教育局、醫療院校等3方通力合作，以「萬全防疫、安心上學」目標，讓校園成為安心安全學習環境。

學校也展示中央撥配及募集到位的防疫物資，並說明清潔消毒公共空間的標準作業流程等。

韓國瑜指出，面對明天開學後的防疫，家長都有一份忐忑和憂慮，呼籲大家寧可多做一點以免防疫出現漏洞。面對日本及韓國疫情增溫，顯見這波疫情持續嚴峻，韓國瑜提醒要戒慎恐懼，攜手抗疫。

教育局指出，中央配發49萬5300個口罩、酒精2667瓶、額溫槍1308支等，韓國瑜要求務必都要到位，並加強學校清潔和消毒、衛教、師生隨時監測體溫、勤洗手、注意通風、落實健康管理等，要求做好「萬全防疫、安心上學」。（編輯：黃世雅）1090224