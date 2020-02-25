前立委為馬場批潘孟安圖利財團 屏縣府：一定告

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）民進黨前立委梁牧養在車城鄉經營的馬場屢次遭屏東縣政府取締裁罰，他今天召開記者會，質疑縣長潘孟安圖利財團，縣府發言人黃建嘉表示，已請律師蒐證，一定提告。

梁牧養在車城經營馬場逾16年，土地租約原至民國107年底到期，不過原地主106年時出售土地，梁牧養因此懷疑新地主是年代集團董事長練台生找來的人頭，自己的馬場屢次遭屏縣府開單告發，都是潘孟安勾結財團的結果。

梁牧養今天召開記者會，宣布成立開放公共論壇辦公室與「火大爆報」平台，他表示，潘孟安民國103年12月25日就任屏東縣長的同天，車城鄉四重溪的「鼎立飯店」就開工，且老闆就是練台生，「難道只是巧合嗎？」

梁牧養質疑，潘孟安擔任縣長後，打著發展地方產業的名義，在四重溪流域將4個聚落約553公頃的農業用地變更為休閒農業用地，「建蔽率立刻由10%提高到40%」，「請問潘孟安龐大的漲價利益，到底落入誰的口袋」。

除了召開記者會，梁牧養更派2輛宣傳車在屏東市區宣傳「揭開縣長潘孟安的真面目」，並聲稱要繼續爆潘孟安的料。

對此，黃建嘉表示，縣府在四重溪有個休閒農業區計畫，但還沒有通過，縱使通過了建蔽率也不變，梁牧養的說法是嚴重汙衊。

黃建嘉進一步表示，鼎立飯店於民國100年出售股權，101年將董事長變更為練台生，但當時潘孟安還沒有當縣長，只要把這件事的時間脈絡弄清楚，梁牧養的說法便不攻自破。

黃建嘉強調，已請律師蒐證，一定以加重誹謗罪告到底，也不排除梁牧養是因在四重溪經營的馬場遭縣府多次裁罰，因而挾怨報復，加上梁牧養記者會中，有許多政治語言，不得不懷疑背後的企圖。

黃建嘉表示，梁牧養雖為前民進黨立委，但違法事實俱在，縣府執法不會因政黨身分、職位或是否熟識而有所不同，標準一致，依法行政是唯一原則。

縣府相關局處官員表示，梁牧養經營的馬場馬舍沒有申請許可證，也有12棟建築是違章建築、涉違反水利法等，因此縣府分別依農業發展條例、區域計畫法及建築管理法、水利法及商業登記法等裁罰。（編輯：洪學廣）1090225