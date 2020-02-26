雲林海岸赫見豬屍 海巡啟動防疫機制

海巡署第四岸巡隊許厝寮安檢所人員25日在雲林縣海岸發現豬屍，經防疫人員勘查後表示，該豬屍嚴重腐爛，無法採樣檢驗，隨即就地掩埋，並針對發現地點及現場車輛實施消毒作業。（第四岸巡隊提供） 中央社記者姜宜菁傳真 109年2月26日

（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）海巡署第四岸巡隊許厝寮安檢所人員昨天下午在雲林縣許厝寮泊地發現岸際有死亡豬屍，海巡人員立即管制現場並拉起封鎖線，同時通報雲林縣動植物防疫所派員協處。

第四岸巡隊今天發布新聞稿指出，海巡人員昨天下午在雲林許厝寮泊地發現豬屍，立即啟動防疫機制，同時通報動植物防疫所派員處理，現場並拉起封鎖線管制。

經防疫人員現場勘查後表示，該豬屍已嚴重腐爛，無法採樣檢驗，從外觀判定無感染非洲豬瘟可能，隨即由現場人員將豬屍就地掩埋，但為求謹慎，仍針對發現豬屍地點及現場車輛實施消毒作業。

第四岸巡隊呼籲民眾如在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，請撥打「118」海巡免費服務專線，將疫病杜絕於境外，以維護國人生命財產安全。

第四岸巡隊表示，近期武漢肺炎仍持續延燒，海巡署對於非洲豬瘟疫情的掌控，仍秉持「寧願多做、不可少做」、「做好長期抗戰的準備」、「以最嚴謹的態度面對疫情」及「用最高的標準執行勤務」等四項最高原則，做好防杜疫病入侵的第一線工作。（編輯：謝雅竹）1090226