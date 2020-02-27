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玄奘大學時尚系自製布口罩 贈鄰近學校抗疫

最新更新：2020/02/27 14:56
玄奘大學時尚設計系師生發揮專長，共同設計生產布口罩，預計贈送給鄰近學校。右為玄奘大學校長簡紹琦，左為時尚設計系副主任黃奎祐。中央社記者魯鋼駿攝　109年2月27日
玄奘大學時尚設計系師生發揮專長，共同設計生產布口罩，預計贈送給鄰近學校。右為玄奘大學校長簡紹琦，左為時尚設計系副主任黃奎祐。中央社記者魯鋼駿攝　109年2月27日

（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）玄奘大學時尚設計系師生發揮專長，自行設計開發一體成型機能布料口罩與不織布口罩，預計贈給鄰近學校，盼為社區防疫做出努力，一起度過武漢肺炎疫情。

玄奘大學校長簡紹琦告訴中央社記者，因應武漢肺炎疫情，該校時尚學系師生自行設計布口罩，預計日產200片贈給香山區的鄰近高中、國中與國小使用，包括香山高中、成德高中、香山國小等，若行有餘力，會再擴大區域贈送。

簡紹琦說，初步規劃至少贈給鄰近10所以上學校，每校先提供200片布口罩，善盡玄奘大學的社會責任，一起面對與度過疫情。

玄奘大學時尚設計系主任黃奎祐表示，布口罩可清洗、重複使用，因此師生共同設計生產，希望在醫療口罩欠缺時，可藉由搭配布口罩使用，延長醫療口罩的使用壽命。

黃奎祐指出，目前已開發出一款利用雷射切割、取代人工、達到量產化的一體成型布口罩，可防灰塵、花粉；另外，也將推出布口罩的DIY材料包，贈給學校、社區，教導師生如何用手縫方式，輕鬆完成可放入醫療口罩的布口罩。（編輯：張芷瑄）1090227

玄奘大學時尚設計系師生發揮專長，設計開發生產布口罩，預計贈送給鄰近學校，盼為社區防疫做出努力，一起面對武漢肺炎疫情。中央社記者魯鋼駿攝　109年2月27日
玄奘大學時尚設計系師生發揮專長，設計開發生產布口罩，預計贈送給鄰近學校，盼為社區防疫做出努力，一起面對武漢肺炎疫情。中央社記者魯鋼駿攝　109年2月27日
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