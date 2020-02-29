防疫不聚眾 花蓮植樹節活動延期

因應武漢肺炎疫情，原定3月5日由花蓮縣政府、花蓮林區管理處及東華大學共同舉辦的植樹節活動延期，其餘場次的贈苗及護樹活動地點均屬戶外，風險較低，將照常舉辦。圖為108年贈苗活動。中央社記者李先鳳攝 109年2月29日

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）武漢肺炎疫情延燒，原定3月5日由花蓮縣政府、花蓮林管處及東華大學共同舉辦的植樹節活動延期，其餘場次的贈苗及護樹活動地點均屬戶外，感染風險較低，將照常舉辦。

因應新型冠狀肺炎疫情，花蓮縣政府農業處今天宣布，為確保與會貴賓、民眾及工作人員健康，避免疫情擴大，原定3月5日由花蓮縣政府、林務局花蓮林區管理處及國立東華大學共同辦理「森活大樹聚、一起森呼吸」109年植樹節活動延期，後續辦理情形及因應措施將另行公告。

花蓮縣政府農業處長羅文龍表示，活動暫定延期雖然很遺憾，但現階段共同為防疫努力更是刻不容緩，特別感謝合作夥伴花蓮林管處、東華大學及所有協辦單位對活動的支持與全力相挺。

林務局花蓮林區管理處長楊瑞芬指出，尊重並配合辦理，目前花蓮尚未有確診病例傳出，且其餘場次的贈苗及護樹活動地點均屬戶外，感染風險較低，因此，將照常辦理，若有最新訊息，將在林管處官網或臉書粉絲專頁公布。

往年植樹月的贈苗活動受到民眾歡迎，今年花蓮林管處已備好超過1萬2000株苗木，供民眾以發票兌領，全數發放台灣原生樹種，包括蜜源植物、景觀綠籬及觀果植物等。（編輯：黃世雅）1090229