五股垃圾山成綠地 侯友宜：整頓永不妥協

（中央社記者葉臻新北1日電）新北市長侯友宜今天下午視察五股垃圾山活化利用及清整綠化成果，侯友宜接受媒體聯訪時表示，五股垃圾山的整頓「我們永不妥協」，一定全力以赴，還給五股人一個好的環境。

新北市政府工務局表示，五股垃圾山長年來是當地衛生與治安死角，新北市政府去年9月推動「擴大五股（部分更寮及水碓地區）都市計畫發布前試辦計畫」，在公有土地留設開放空間及環境綠美化，改善垃圾山環境。

去年11月新北市政府已優先針對「中興路以北之公有地區域」及「中興路以南中央軸帶之公有地區域」內的違規工廠占用、違法棄置物進行整頓，並透過綠美化方式整理為景觀綠地。

其中，中興路以北約2.75公頃的區域將分為5大區域逐段進行改善，目前第一區域（約7000平方公尺）與第二區域（約3000平方公尺）已完成綠美化作業；中興路以南中央軸帶部分則將分3階段闢建。

新北市政府新建工程處表示，市府與環保藝術家鄭炳和合作，將中興路以北第一區域7000平方公尺的綠地，以回收鐵雕作藝術進行妝點，打造成五股環保藝術新「垃」園，未來將以每半年完成一處為目標，接續辦理綠美化工程。

新北市長侯友宜今天視察時指示市府團隊評估在塭子圳增設跨堤人行景觀橋，讓塭子圳兩側區域均衡發展，並頒發感謝狀給環保藝術家鄭炳和，感謝他妝點環保新垃園。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，五股垃圾山的整頓「我們永不妥協」，未來包括部分私有地的整頓、合法納管，也特別要求環保重案稽查組，對違法棄置、製造環境污染及治安的問題全力以赴，還給五股人一個好的環境。（編輯：李錫璋）1090301