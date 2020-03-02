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台南推訴訟程序視訊諮詢 偏遠區免奔波

最新更新：2020/03/02 18:51
台南市政府與台南地方法院合作推動「訴訟程序視訊諮詢服務」，2日正式啟用，台南市長黃偉哲（前左）親自試用體驗。（台南地方法院提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　109年3月2日
台南市政府與台南地方法院合作推動「訴訟程序視訊諮詢服務」，2日正式啟用，台南市長黃偉哲（前左）親自試用體驗。（台南地方法院提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　109年3月2日

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市政府與台南地方法院合辦的「訴訟程序視訊諮詢服務」今天正式啟用。距離法院較遠的13個行政區民眾若有訴訟方面疑問，可到區公所預約，由法院專業人員以視訊提供諮詢。

啟用儀式下午在台南地方法院舉行，台南市長黃偉哲、台南地方法院院長董武全等人出席。黃偉哲在現場與北門區公所連線，模擬民眾經由視訊取得法院專業人員提供的法律諮詢服務。

黃偉哲表示，目前正逢武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫期間，訴訟程序視訊服務法律諮詢可降低法院人員與民眾直接接觸的機會，防疫期間結束後，仍是一項便民措施。

他說，台南市幅員遼闊，過去每年法律扶助案件約7500件，現在有13個行政區與法院配合，這些區域大多以年長者、行動不便或距離遙遠的民眾居多，視訊服務可以提高行政效率，減少民眾舟車勞頓，市府一定盡全力配合。

董武全表示，法院結合台南市政府資源，應用網路科技建置「訴訟程序視訊諮詢服務系統」。諮詢服務包含訴訟程序、非訟程序、書狀撰寫、費用查詢等，讓民眾藉視訊獲得司法協助。預計未來還將增設數位實物攝影機設備，以達到視訊諮詢取代現場諮詢，創造優質的便民服務。

台南市政府指出，訴訟程序視訊諮詢服務採預約制，包括北門等13個區公所，以及台南地方法院新市簡易庭、柳營簡易庭均設立服務據點，服務時間為週一至週五上班時間。民眾如果有諮詢需求，先預約服務時段，利用視訊設備直接向台南地方法院洽詢各類訴訟程序問題。（編輯：孫承武）1090302

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