低溫損害高接梨145公頃 苗栗縣府爭取救助

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）每年12月至隔年2月是苗栗縣高接梨穗嫁接時期，今年疑因日夜溫差大、少雨及低溫寒害，多鄉鎮陸續傳出梨穗凍傷受損，縣府今天表示，初步查報受損面積約145公頃，將爭取救助。

苗栗縣政府農業處指出，受天候異常衝擊，包括苗栗、頭份、三灣、大湖、卓蘭、通霄、銅鑼及西湖等8鄉鎮市陸續向縣府反映梨穗凍傷受損，初步查報受影響的栽種面積約145公頃，其中又以盛產豐水梨的三灣梨穗受損最嚴重。

農業處表示，農民反映因天候因素，導致養分無法輸送至梨穗造成不開花、霜害或是花瓣提早凋謝、落果等問題，嫁接成功率極低，許多梨農嫁接多次，仍因梨樹養分供應不足而失敗。

三灣鄉果農張錦霖栽種高接梨逾45年，約1甲2分地果園雖經2波「翻刀」（嫁接），整片果園仍僅見零星花開及梨果，今年產量恐僅剩1至2成，直言是歷年來最慘重的一次。

農業處指出，縣長徐耀昌已指示儘速彙整災情通報，並邀集農糧署、農改場等單位至各鄉鎮市，現場鑑定災損，若確定因寒流致受損面積達20%以上，報請農委會依農業天然災害現金救助辦法，辦理現金救助，協助農民減少損失。（編輯：李錫璋）1090302