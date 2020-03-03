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台中市3隻狗狗中毒死亡 動保處：展開查緝

最新更新：2020/03/03 14:16
台中市動物保護防疫處指出，1月中旬有民眾在大安區發現3犬中毒死亡，將持續盤查周邊住戶與相關事證，針對可疑行為人追蹤調查，揪出不法人士，依法究辦。（動保處提供）中央社記者郝雪卿傳真　109年3月3日
台中市動物保護防疫處指出，1月中旬有民眾在大安區發現3犬中毒死亡，將持續盤查周邊住戶與相關事證，針對可疑行為人追蹤調查，揪出不法人士，依法究辦。（動保處提供）中央社記者郝雪卿傳真　109年3月3日

（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市大安區1月間發生毒狗事件，造成3隻狗狗口吐白沫，中毒死亡，台中市動物保護防疫處今天表示，將持續盤查周邊住戶與相關事證，揪出不法行為人，依法究辦。

動保處指出，1月中旬有民眾在大安區發現3犬中毒死亡，由於死亡狗狗都口吐白沫，且死亡時間及死亡地點都相近，經確認是因農藥中毒所致。

台中市動物保護防疫處對此深表痛心表示，此案獲報後立即展開查緝，由於目前尚無案發現場的監視器錄影畫面，市府將持續盤查周邊住戶與相關事證、針對可疑行為人追蹤調查，揪出不法人士，依法究辦。

動保處指出，毒狗行為人如被查獲，可依「動物保護法」處1年以上、5年以下有期徒刑，併科50萬元以上、500萬元以下罰金，提醒民眾勿以身試法。

動保處表示，已請當地里長協助宣導，並於現場懸掛禁止毒殺犬隻告示牌，民眾若發現可疑人士或物證，也請提供動保處協助調查。（編輯：卞金峰）1090303

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